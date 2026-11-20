https://news.day.az/politics/1875783.html В Азербайджане в скором времени откроется посольство Вьетнама В Азербайджане в скором времени откроется посольство Вьетнама. Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает Day.Az. Новость обновляется
В Азербайджане в скором времени откроется посольство Вьетнама
В Азербайджане в скором времени откроется посольство Вьетнама.
Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом в пятницу заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает Day.Az.
Новость обновляется
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