В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 16-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах временами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы. В горных районах вероятен снег. В отдельных местах временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла. В горных районах ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az