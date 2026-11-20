В последнее время участились случаи использования электросамокатов. Однако передвижение некоторых водителей по пешеходным тротуарам создает опасные ситуации для пешеходов.

Запрещено ли законом ездить на электросамокатах по тротуарам? Какое наказание предусмотрено за нарушение этого правила?

Как передает Day.Az, начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Тогрул Насирли сообщил Milli.Az, что согласно требованиям действующего законодательства, движение малых электрических транспортных средств разрешено на территориях парков и дворов, в жилых зонах, по велосипедным дорожкам, а также по правой крайней полосе автомобильных дорог общего пользования с соблюдением требований дорожных знаков и разметки.

По словам Насирли, передвижение на малых электрических транспортных средствах по тротуарам, предназначенным для комфортного и безопасного движения пешеходов, запрещено.

Он отметил, что подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью пешеходов, но и влекут административную ответственность. Согласно статье 338 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

"Поэтому водители таких транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять ответственность", - подчеркнул он.