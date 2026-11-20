В Азербайджане в информационной системе "Цифровые государственные финансы" зарегистрировано 7 830 организаций, а число пользователей достигло 14 819 человек. Система интегрирована с 19 структурами и получает данные из 52 информационных систем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили на заседании Рабочей группы по совершенствованию деятельности Министерства финансов Азербайджана в сфере цифрового управления и электронных информационных систем, состоявшемся в министерстве.

Министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что информационная система "Цифровые государственные финансы", созданная на основании Указа Президента Ильхама Алиева от 25 августа 2025 года, направлена на перевод процессов управления государственными финансами на единую цифровую платформу, интеграцию финансовых данных, автоматизацию операций и расширение возможностей принятия решений на основе данных.

По его словам, за прошедший период проделана значительная работа по формированию и развитию системы, созданы новые функциональные возможности по ее основным компонентам, достигнут существенный прогресс в интеграции действующих информационных систем и расширении охвата цифровых услуг.

Подчеркнув стратегическую значимость цифровизации управления государственными финансами, Сахиль Бабаев заявил, что внедрение современных технологий играет важную роль в повышении эффективности управленческих процессов, обеспечении прозрачности и оперативности. Реализуемые проекты позволяют сформировать единую цифровую экосистему, интегрировать данные и принимать более гибкие, оперативные и основанные на аналитике решения.

Вместе с тем среди основных приоритетов остаются дальнейшее совершенствование функциональных возможностей действующих систем, усиление кибербезопасности и обеспечение устойчивости технологической инфраструктуры.

На заседании была представлена информация о проектах министерства в сфере цифровизации, достигнутых результатах и задачах на следующем этапе. Кроме того, работа ряда информационных систем была продемонстрирована на примере действующих платформ.

Было отмечено, что в подсистеме "e-müqavilə" ("электронный договор") зарегистрированы 1 525 закупающих организаций и 3 324 компании-поставщика, подписано 10 662 электронных договора. Общая сумма заключенных договоров превысила 3,9 миллиарда манатов. Функциональные возможности системы расширены, проведена интеграция с Государственным таможенным комитетом и Центральным банком Азербайджана, к системе также подключены 14 банков.

Кроме того, была представлена информация о работе по созданию новой Казначейской информационной системы, а также о механизмах электронного учета договоров по платежам, обработки документов и проведения операций с многочисленными кредиторами.

Участникам заседания также рассказали о проделанной работе и внедрении новых функциональных возможностей в системах "e-mühasibat" ("электронная бухгалтерия"), цифрового мониторинга государственных предприятий, управления бюджетной информацией, экспертизы инвестиционных проектов, "e-rüsum" ("электронная пошлина") и Централизованном портале внутреннего управления.

На заседании Рабочей группы были также обсуждены предстоящие задачи. В числе основных направлений определены завершение интеграции информационных систем, унификация информационных потоков, разработка новых функциональных модулей, расширение возможностей отчетности и аналитики, усиление мер кибербезопасности, а также обучение пользователей и обеспечение бесперебойной работы систем.

Подчеркнув важность координации работ по соответствующим направлениям, мониторинга реализации проектов и своевременного и качественного выполнения поставленных задач, министр Сахиль Бабаев дал соответствующие поручения.