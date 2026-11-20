Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, удостоена двух престижных международных наград за качество обслуживания пассажиров и высокий уровень сервиса во время полетов - "2027 APEX Four-Star Major Airline" и "2027 APEX Best Cabin Service in Central & Southern Asia".

Особую значимость этим наградам придает то, что они присуждаются на основе независимых отзывов самих пассажиров. Рейтинги APEX формируются по результатам анонимных оценок, собранных в сотрудничестве с платформой TripIt компании Concur. При этом учитываются качество обслуживания на борту, комфорт пассажирских кресел, питание и напитки, развлекательные системы, а также доступность интернета во время полета.

Награды были вручены 19 ноября 2026 года в Сингапуре в рамках международного авиационного форума APEX FTE EXPO 2026, объединившего представителей авиакомпаний, аэропортов, компаний в сфере цифровых технологий и ведущих экспертов авиационной отрасли.

"APEX Four-Star Major Airline" отражает высокие результаты Azerbaijan Airlines по общей оценке пассажирами качества авиаперелетов, тогда как "Best Cabin Service in Central & Southern Asia" отмечает достижения авиакомпании в сфере обслуживания на борту воздушных судов в регионе Центральной и Южной Азии.

Напомним, что в 2026 году Azerbaijan Airlines также была удостоена звания "Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ" на церемонии вручения международной премии Skytrax World Airline Awards.

Полученные награды отражают последовательную работу Azerbaijan Airlines по повышению качества пассажирского обслуживания и укреплению своих позиций на международном авиационном рынке.

С актуальными новостями о деятельности Azerbaijan Airlines можно ознакомиться на официальном сайте Azerbaijan Airlines и в мобильном приложении авиакомпании.