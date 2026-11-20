https://news.day.az/society/1875799.html Хорошая новость для пенсионеров В Азербайджане завершена выплата пенсий за ноябрь по всей стране. Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственный фонд социальной защиты полностью завершил перечисление пенсионных выплат.
Хорошая новость для пенсионеров
В Азербайджане завершена выплата пенсий за ноябрь по всей стране.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственный фонд социальной защиты полностью завершил перечисление пенсионных выплат.
Согласно информации, 6 ноября пенсии были выплачены в Нахчыванской Автономной Республике, 13 ноября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Сегодня выплаты произведены в остальных регионах страны, а также перечислены пенсии, назначенные на льготных условиях.
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