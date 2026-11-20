Продажи новых автомобилей в Китае падают 13-й месяц подряд, и в октябре 2026 года они снизились почти на треть в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным, собранным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи легковых автомобилей в Китае, включая седаны, минивэны и внедорожники, в октябре 2026 года продолжили снижаться, упав на 27% в годовом исчислении до 1,643 млн единиц по сравнению с 2,242 млн единиц в том же месяце прошлого года", - отмечается в сообщении.

При этом Китай активно наращивает экспорт автомобилей - как готовых, так и машинокомплектов для сборки. В октябре объем экспорта китайских машин и машинокомплектов составил 932 тыс. штук - на 68% больше, чем годом ранее.