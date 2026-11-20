Министерство юстиции Армении планирует опубликовать проект новой Конституции страны в понедельник, 23 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Глава армянского правительства подчеркнул, что выступит с обращением к народу.

Отметим, накануне на заседании правительства Пашинян предложил оппозиции провести референдум по новой Конституции, заявив, что в случае ее отклонения подаст в отставку, а в случае принятия не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на следующих выборах.

Напомним, в Декларации о независимости Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. В Декларации о независимости, на которую имеется ссылка в преамбуле Конституции, содержится положение о необходимости присоединения бывшего Нагорного Карабаха к Армении. Азербайджан выступает против этого и выдвигает внесение изменений в Конституцию Армении в качестве условия подписания мирного соглашения.