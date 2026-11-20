Азербайджан поднялся на 36 позиций в рейтинге ООН по Индексу развития электронного правительства (ИРЭП), заняв 38-е место по итогам 2026 года против 74-го в 2024 году.

Как сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития, отчет ООН был опубликован 19 ноября 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Общий показатель Азербайджана по ИРЭП составил 0,8847 балла, что на 16,3 процента выше результата 2024 года (0,7607 балла). Таким образом, страна укрепила позиции в категории "Очень высокий ИРЭП" и перешла в подгруппу V3, в которую также входят Австрия, Япония, Канада и Израиль.

ИРЭП, который раз в два года публикует Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, оценивает уровень развития электронного правительства по трем основным компонентам: Индексу онлайн-услуг (OSI), Индексу телекоммуникационной инфраструктуры (TII) и Индексу человеческого капитала (HCI). В отчет за 2026 год также были включены новые направления оценки, в том числе интеграция цифровых государственных услуг, предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и применение решений на основе искусственного интеллекта.

Согласно отчету, Азербайджан продемонстрировал прогресс по всем трем основным компонентам индекса. Наиболее значительный рост зафиксирован по Индексу онлайн-услуг (OSI): страна поднялась с 67-го места в 2024 году на 11-е место в 2026 году, улучшив позицию на 56 пунктов.

Индекс онлайн-услуг включает пять субиндексов, оценивающих институциональную основу, предоставление услуг, контентное наполнение, технологии, а также участие и вовлеченность граждан.

По уровню развития онлайн-услуг Азербайджан опередил ряд европейских стран и государств с высоким уровнем дохода, в том числе Великобританию (12-е место), Исландию (16-е), США (18-е), Канаду (20-е), Норвегию (22-е) и Австралию. По субиндексу предоставления услуг страна заняла 10-е место в мире, разделив эту позицию с Эстонией, которая находится на восьмом месте в общем рейтинге ИРЭП. По субиндексу институциональной основы Азербайджан занял первое место.

Достигнутые результаты стали итогом комплексных мер по цифровизации, реализуемых в стране. Важную роль сыграли определение цифровой трансформации в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики, формирование стратегической и институциональной основы в этой сфере, а также координация деятельности государственных органов.

Особое значение для развития цифровой трансформации имело внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева к этой сфере. Проведение под председательством главы государства совещания, посвященного единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", а также принятие стратегических документов, включая Концепцию цифрового развития и План действий на 2026-2028 годы по ускорению цифрового развития, придали дополнительный импульс реформам.

Кроме того, были приняты законодательные акты, направленные на развитие венчурного финансирования и механизмов краудфандинга, стимулирование деятельности ИКТ-компаний и стартапов, расширение пакета льгот и совершенствование правового регулирования деятельности технопарков.

Реализуемые меры охватывают цифровизацию государственных услуг, развитие информационной инфраструктуры, применение технологий искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и повышение эффективности государственного управления.

Важную роль в реализации этих приоритетов играет Совет по цифровому развитию под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Координация цифровой трансформации на высоком государственном уровне способствует укреплению межведомственного взаимодействия, согласованию решений и ускорению реализации стратегических инициатив.

В рамках совместной работы государственных органов продолжается реорганизация услуг, их перевод в цифровой формат и интеграция на единой платформе. Одним из ключевых инструментов этого процесса является платформа mygov, объединяющая услуги различных государственных органов и обеспечивающая гражданам более удобный доступ к ним. Принцип "единого окна" позволяет развивать интегрированную модель предоставления государственных услуг.

Наряду с этим расширяется межведомственный обмен данными на базе платформы digital.bridge, внедряются принципы цифрового документооборота и "безбумажного правительства".

В отчете за 2026 год оценивались 194 страны. В зависимости от набранных баллов государства распределяются по четырем категориям: с низким, средним, высоким и очень высоким уровнем развития электронного правительства. Индекс позволяет отслеживать динамику цифрового государственного управления, проводить международные сравнения и определять направления, требующие дальнейшего совершенствования.