Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев не сумел уложиться в весовой лимит перед турниром UFC Qatar, который пройдет 21 ноября в Дохе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на официальном взвешивании Абдуллаев показал 172 фунта (78 кг), превысив допустимый предел полусредней весовой категории на один фунт (около 450 граммов).

Из-за перевеса азербайджанский спортсмен лишится части гонорара. Тем не менее его поединок против австралийца Джейка Мэттьюса состоится.

Отметим, что на счету Мэттьюса 16 побед и восемь поражений в UFC. Абдуллаев, подписавший контракт с организацией в этом году, дебютировал 27 июня на турнире UFC Fight Night в Баку, где нокаутировал бразильца Джефферсона Насименто в третьем раунде.