Главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и дирижёр Азербайджанского государственного камерного оркестра, заслуженный артист Эйюб Гулиев вошёл в состав международного жюри первого Средиземноморского международного конкурса дирижёров (Mediterranean International Conducting Competition 2026), который прошёл с 9 по 15 ноября в итальянском регионе Апулия, сообщил Trend музыкант, передает Day.Az.

Эйюб Гулиев впервые представил Азербайджан в качестве члена жюри этого международного конкурса.

"Масштабное музыкальное состязание состоялось в городах Мольфетта и Бишелье и было посвящено памяти выдающегося итальянского дирижёра и музыкального педагога маэстро Мариано Патти. В конкурсе приняли участие около 100 молодых дирижёров из более чем 30 стран мира", - отметил Эйюб Гулиев.

Музыкант вошёл в состав международной комиссии, объединившей известных дирижёров, музыкантов и представителей ведущих музыкальных организаций. Председателем жюри выступил итальянский дирижёр Марко Гуидарини. В состав комиссии также вошли Сара Аллегретта (Италия), Факундо Агудин (Швейцария - Аргентина), Савитри де Рошфор (Франция), Павел Ионеску-Амбросие (Румыния), Калле Канттила (Финляндия), Кристиан Кнапп (США) и Андреа Сангуинети (Италия - Германия).

Отборочные туры и полуфинал конкурса прошли в Auditorium Madonna della Rosa в Мольфетте. Финальный этап состоялся 15 ноября на сцене исторического театра Teatro Garibaldi в Бишелье.

Заключительный концерт прошёл при участии симфонического оркестра Orchestra Sinfonica Federiciana. Финалисты получили возможность продемонстрировать своё мастерство за дирижёрским пультом, работая с профессиональным симфоническим коллективом.

Первый Mediterranean International Conducting Competition стал новой международной площадкой для поддержки молодых талантов, профессионального обмена и развития сотрудничества в области академической музыки.

Участие Эйюба Гулиева в международном жюри стало заметным событием в контексте продвижения азербайджанского музыкального искусства за рубежом. Представительство Азербайджана в составе столь авторитетной профессиональной комиссии свидетельствует о расширении международного присутствия отечественных музыкантов и укреплении связей азербайджанской дирижёрской школы с мировым музыкальным сообществом.