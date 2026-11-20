Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, предоставлении разрешения на реализацию измененного и составленного в новой редакции "Соглашения между Государственной нефтяной компанией и компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и о разрешении его реализации;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Конвенции о сборе доказательств за рубежом по гражданским или торговым делам";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О конфликте интересов" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года номер 768-IQ (первое чтение).