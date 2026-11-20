Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, предоставлении разрешения на реализацию измененного и составленного в новой редакции "Соглашения между Государственной нефтяной компанией и компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и о разрешении его реализации;
2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Конвенции о сборе доказательств за рубежом по гражданским или торговым делам";
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях" (третье чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики "О конфликте интересов" (первое чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О судебно-экспертной деятельности" (первое чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года номер 768-IQ (первое чтение).
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