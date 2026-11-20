Автор: Зульфугар Ибрагимов

В начале декабря в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате запланирован показ фильма "Монте". Премьерный показ пройдет в Армении на будущей неделе, в день рождения военного преступника, а дальше "киношедевр" отправится в Россию. Скорее всего, шествием произведение армянских националистов не ограничится.

Кто обеспечивает прокат в России, не сообщается. Но это вряд ли непонятная студия-производитель. Фильм снят на средства диаспоры и поддержка идет со стороны Союза армян России.

Фильм снимали, снимали и, наконец, сняли. Фильм долго шел к осчастливленному зрителю, потому что министерство обороны Армении отказалось помогать съемочной группе в организации съемок военных действий. Но Армения это Армения, поэтому спонсоры и продюсеры мобилизовались и сняли батальные сцены без разрешения МО. Трудно себе представить, чтобы в нормальной стране, да еще столь незначительной по квадратуре, можно устраивать войнушку со стрельбой и танками без ведома властей. Но в Армении все возможно.

Авторы сильно торопились, чтобы успеть к дню рождения террориста. Само собой, биография Монте приглашена и напомажена, его деяния в годы Первой карабахской войны в ленту не вошли, и получился агнец божий, просто славный дяденька с нимбом на голове, при том еще и сверхгуманный.

Наверняка, после России "Монте" отправится покорять Францию, США, а там дальше видно будет.

Когда армянские шабаши организуются в каких-то культурных центрах диаспоры, это одно, когда в кинотеатре на Новом Арбате - ситуация, как говорил известный киногерой, перестает быть томной.

Вопросы не к диаспоре. Провокации - это один из главных пунктов ее работы и смысл существования. Вопросы с соответствующим структурам и ведомствам российской столицы. В "Москино" могут не знать, кто такой Монте, да и не обязаны. И все же, учитывая некоторые нюансы новейшей истории Южного Кавказа, к армянской продукции следовало бы относиться более внимательно. Хотя бы в логике отношений с Баку.

Понятно, что российским кинотеатрам в условиях санкций приходится туго - нечем привлечь зрителя. А тут подвернулся "иностранный" фильм с загадочным названием и колоритным бородатым дяденькой на афише.

Показ не будет закрытым, предназначенным исключительно для глаз армян и армянофилов. Билеты продаются, и каждый москвич, утомленный российскими сериалами, сможет разнообразить свой досуг, сходив на "Монте". Как мило.

Это не первая провокация российского армянства. Диаспора очень самоуверена и не считается даже с государственными праздниками страны проживания. В 2021 году, в День России, отмечающийся 12 июня, САР организовал вечер памяти Монте. Террорист был ликвидирован азербайджанскими военнослужащими 12 июня 1993 года, и диаспора принципиально решила омрачить общероссийский праздник траурным нытьем. В этот день состоялся ряд мероприятий с привлечением желторотой молодежи, устроено шествие со свечами (как же без свечей). Чтобы объяснить москвичам, о ком рыдают армяне, мешая им праздновать День России, в телеэфире проармянские эксперты предварительно рассказали о его "святости".

Вряд ли москвичи, слушавшие те излияния, сегодня помнят, за что должны ценить армянского террориста и почему обязаны сходить 5 декабря в кинотеатр "Октябрь". Но это не беда - в кино им все расскажут.