23-24 ноября 2026 года в Азербайджанском национальном музее ковра состоится международный симпозиум "Общее наследие: тюркский ковер", посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося ученого-ковроведа, народного художника Лятифа Керимова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Симпозиум пройдет при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), при совместной организации Азербайджанского национального музея ковра и турецкого Университета Мармара. Мероприятие имеет большое значение для изучения богатого коврового наследия тюркских народов, популяризации общих культурных ценностей и расширения международного научного сотрудничества в этой области.

В мероприятии предполагается участие более 20 ученых, исследователей и музейных специалистов, представляющих Азербайджан, Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

В рамках двухдневного симпозиума состоятся пять научных сессий. На них будут обсуждаться актуальные темы, в том числе концептуальный и символический мир тюркского коврового искусства, научное и художественное наследие Лятифа Керимова, музейные коллекции, традиции ткачества Центральной Азии и Анатолии, а также применение дизайна и цифровых технологий в ковроткачестве.

Наряду с научными дискуссиями программа симпозиума включает открытие выставки "Народный художник Лятиф Керимов - 120", знакомство участников с экспозицией Азербайджанского национального музея ковра, а также культурную программу. В ее рамках состоится концерт в исполнении молодежной группы из Газиантепа.

Международный симпозиум завершится круглым столом на тему "Перспективы развития тюркского ковра" и официальной церемонией закрытия.

Симпозиум призван внести вклад в научное изучение общих ткацких традиций тюркских народов, популяризацию богатого наследия коврового искусства на международном уровне и его передачу будущим поколениям.