https://news.day.az/sport/1875826.html Объявлена дата приезда «Барселоны» в Баку Стала известна дата приезда в Азербайджан "Барселоны", которой предстоит встретиться с "Сабахом" в Баку в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщил представитель Баку. Было сообщено, что испанский клуб прибудет в нашу столицу вечером 23 ноября.
Объявлена дата приезда «Барселоны» в Баку
Стала известна дата приезда в Азербайджан "Барселоны", которой предстоит встретиться с "Сабахом" в Баку в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщил представитель Баку.
Было сообщено, что испанский клуб прибудет в нашу столицу вечером 23 ноября.
Матч "Сабах" - "Барселона" состоится на Олимпийском стадионе в Баку 25 ноября в 21:45.
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