Стала известна дата приезда в Азербайджан "Барселоны", которой предстоит встретиться с "Сабахом" в Баку в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщил представитель Баку.

Было сообщено, что испанский клуб прибудет в нашу столицу вечером 23 ноября.

Матч "Сабах" - "Барселона" состоится на Олимпийском стадионе в Баку 25 ноября в 21:45.