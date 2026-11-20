С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 20 474 человека, или 0,2%, и по состоянию на 1 октября 2026 года достигла 10 282 825 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

Отмечается, что 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские. Доля мужчин составляет 49,8%, женщин - 50,2%.

По состоянию на начало октября 2026 года распределение населения по экономическим районам выглядит следующим образом: 22,9% проживают в Баку, 4,6% - в Нахчыване, 9,3% - в Лянкяран-Астаре, 8,6% - в Абшерон-Хызы, 7,3% - в Карабахе, 7,1% - в Центральном Аране, 6,6% - в Газах-Товузе, 6,1% - в Шеки-Загатале, 5,8% - в Гянджа-Дашкесане, 5,4% - в Губа-Хачмазе, 5,2% - в Миль-Мугани, 4,9% - в Ширван-Сальянском, 3,2% - в Горном Ширване и 3% - в Восточном Зангезуре.