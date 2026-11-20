https://news.day.az/officialchronicle/1875837.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Вьетнама - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 20 ноября встретилась с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Вьетнама - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 20 ноября встретилась с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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