Размещенные в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot приведены в боевую готовность, заявил через пресс-службу вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Речь идет о системах ЗРК у аэропорта Ясенка в Жешуве, а также у города Свидник близ границы с Украиной и Белоруссией.

"Приведены в действие наземные системы Poprad и Pilica+ (польские комплексы противовоздушной обороны ближнего и сверхближнего действия (VSHORAD/SHORAD) - ИФ). В операции также задействованы вертолеты, а также три бригады Сил территориальной обороны", - добавил он.

Это было вызвано нарушением польского воздушного пространства неустановленным объектом утром 20 ноября, об этом сообщало Оперативное командование польских вооруженных сил

"Сегодня в Нова-Дембе, недалеко от этих мест, проходят учения Коалиции желающих, в которых участвуют более десятка стран", - отметил глава Минобороны Польши, заявив, что считает произошедший инцидент "неслучайным".

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак сообщил, что объект упал в Билгорайском повете (районе) на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной. Территория оцеплена, проводится расследование.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в связи с инцидентом созвал экстренное совещание с участием министров, представителей польской армии и глав родов войск.