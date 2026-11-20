https://news.day.az/world/1875844.html Необычное ЧП произошло на свалке в США - ВИДЕО На полигоне Chiquita Canyon в Калифорнии во время буровых работ внезапно произошла утечка метана. Фонтан газа и разлагающегося мусора взлетел на высоту около 150 метров - это сопоставимо с высотой 50-этажного здания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Черное облако было видно на многие километры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычное ЧП произошло на свалке в США - ВИДЕО
На полигоне Chiquita Canyon в Калифорнии во время буровых работ внезапно произошла утечка метана. Фонтан газа и разлагающегося мусора взлетел на высоту около 150 метров - это сопоставимо с высотой 50-этажного здания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Черное облако было видно на многие километры. Четыре рабочих были госпитализированы.
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