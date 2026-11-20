На полигоне Chiquita Canyon в Калифорнии во время буровых работ внезапно произошла утечка метана. Фонтан газа и разлагающегося мусора взлетел на высоту около 150 метров - это сопоставимо с высотой 50-этажного здания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Черное облако было видно на многие километры. Четыре рабочих были госпитализированы.