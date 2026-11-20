Сегодня в казахстанском Туркестане стартует чемпионат среди мужчин и женщин, организованный Тюркской шахматной ассоциацией. Соревнования продлятся до 28 ноября.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в турнире примут участие представители семи стран. Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ в два круга по круговой системе и будут состоять из 14 туров.

В мужском турнире Азербайджан представит Ниджат Абасов, а в женском - Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, в рамках чемпионата состоятся соревнования среди ветеранов, в которых выступит Вугар Байрамов.