https://news.day.az/sport/1875882.html Три шахматиста Азербайджана выступят на чемпионате в Казахстане Сегодня в казахстанском Туркестане стартует чемпионат среди мужчин и женщин, организованный Тюркской шахматной ассоциацией. Соревнования продлятся до 28 ноября. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в турнире примут участие представители семи стран.
Три шахматиста Азербайджана выступят на чемпионате в Казахстане
Сегодня в казахстанском Туркестане стартует чемпионат среди мужчин и женщин, организованный Тюркской шахматной ассоциацией. Соревнования продлятся до 28 ноября.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в турнире примут участие представители семи стран. Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ в два круга по круговой системе и будут состоять из 14 туров.
В мужском турнире Азербайджан представит Ниджат Абасов, а в женском - Говхар Бейдуллаева.
Кроме того, в рамках чемпионата состоятся соревнования среди ветеранов, в которых выступит Вугар Байрамов.
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