Компания BYD открыла продажи нового флагмана - полноразмерного гибридного внедорожника Fang Cheng Bao Ti 9. Модель доступна в трех комплектациях по цене от 279 900 юаней. Габариты новинки составляют 5270 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1850/1880 мм в высоту при колесной базе 3130 мм, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль построен на платформе DMS Super Hybrid All-Round: 1,5-литровый турбомотор в связке с двумя электромоторами выдает суммарно 400 кВт (536 л.с.), обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Батарея серии Blade 2.0 ёмкостью 66,48 кВт·ч дает 400 км пробега на электротяге по циклу CLTC и 1630 км суммарного запаса хода. Зарядка с 10% до 97% занимает девять минут.

Главная особенность - дебют системы Foldable Smart Cabin с первым в отрасли складным рулем, который складывается за 10 секунд. Правда, работает это только на стоящем автомобиле - для экономии пространства во время отдыха.

В салоне также установлены 30-дюймовый панорамный экран, потолочный дисплей диагоналтю 21,4 дюйма для пассажиров заднего ряда, кресла, обшитые кожей наппа, с массажем и встроенный холодильник на 11,5 литра.