Azerikard, одна из ведущих процессинговых компаний Азербайджана, запустила Developer Portal - платформу, упрощающую интеграцию финтех-компаний и мерчантов с платежной инфраструктурой. Платформа, доступная по адресу developer.azericard.com, позволяет партнерам самостоятельно начать интеграцию с платежными сервисами Аzerikard, ознакомиться с технической документацией и протестировать собственные решения в тестовой среде.

Одним из ключевых преимуществ Developer Portal является возможность интеграции по принципу self-service (самообслуживания). Через портал финтех-компании и мерчанты получают доступ к API-документации, инструкциям по интеграции, тестовым данным и соответствующим механизмам аутентификации, что позволяет им самостоятельно осуществлять техническую подготовку и тестирование.

Платформа объединяет техническую документацию и ресурсы для интеграции различных платежных решений, включая электронную коммерцию, интеграцию Server-to-Server (S2S), регулярные платежи (recurring payments), Apple Pay и Google Pay. Тестовая среда Sandbox позволяет партнерам проверять работу собственных решений, проводить тестовые транзакции и оценивать техническую совместимость до начала осуществления реальных финансовых операций.

Таким образом, финтех-компании могут уделять больше времени разработке новых продуктов, снижать зависимость от дополнительной технической поддержки при прохождении стандартных процедур интеграции и ускорять подготовку к выходу на рынок.

Генеральный директор Аzerikard Фарид Гулиев отметил: "Мы стремимся стать инфраструктурным партнером, способствующим развитию финтех-компаний. Для этого мы будем последовательно упрощать доступ к нашим платежным сервисам, создавать новые возможности и стремиться свести к минимуму техническую зависимость наших партнеров".

Развитие Developer Portal является одним из важных направлений стратегии Аzerikard, нацеленной на расширение сотрудничества с финтех-экосистемой и стимулирование разработки новых технологических решений на базе платежной инфраструктуры компании.

В дальнейшем Аzerikard планирует продолжить расширение возможностей API, упрощение интеграционных процессов и развитие новых функций самообслуживания (self-service), которые обеспечат партнерам еще большую самостоятельность в работе.