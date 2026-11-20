В Агдаме впервые после освобождения от оккупации проводится День города.

Как передает Day.Az, об этом Карабахскому бюро Trend сказал специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время в городе Агдам проживают более 3 тысяч, а в целом в районе - 8 300 человек. Между тем год назад число проживающих в районе не превышало 500 человек.

Э. Гусейнов сообщил, что в настоящее время в районе восстановлены три села и обеспечено заселение жителей. Еще в двух селах восстановительные работы близятся к завершению. В первые месяцы следующего года планируется завершить работы и начать процесс переселения в эти села.

По его словам, в первой половине следующего года прогнозируется увеличение численности населения в городе Агдам еще на 10 тысяч человек.

Спецпредставитель отметил, что проведение Дня города Агдам является знаменательным событием, которого жители с нетерпением ждали долгое время. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева День города отмечается с особой торжественностью. В мероприятиях принимают участие различные госструктуры, в том числе министерство сельского хозяйства, Госагентство по туризму, Фонд возрождения Карабаха, Федерация стрельбы и министерство культуры.

Э. Гусейнов подчеркнул, что в мероприятиях принимают участие не только жители Агдама, но и многочисленные гости города.

Он с глубоким уважением почтил память шехидов, внесших вклад в то, чтобы этот день настал, пожелал здоровья ветеранам и выразил благодарность героической азербайджанской армии под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего.