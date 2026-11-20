В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было зарегистрировано 64 043 новорожденных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики о естественном движении населения, за аналогичный период 2025 года в стране родились 72 210 детей.

Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года число новорожденных сократилось на 8 167 человек.

За отчетный период в Азербайджане было зарегистрировано 44 919 случаев смерти. В январе-сентябре 2025 года этот показатель составлял 44 409. Таким образом, число умерших увеличилось на 510 человек.

В результате естественный прирост населения за первые девять месяцев 2026 года составил 19 124 человека. За аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 27 801 человека. Таким образом, естественный прирост сократился на 8 677 человек.

Показатель рождаемости в расчете на тысячу жителей снизился с 9,4 до 8,3, тогда как показатель смертности остался на уровне 5,8.