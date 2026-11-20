Азербайджан добился рекордного прогресса согласно опубликованному 19 ноября 2026 года докладу ООН по Индексу развития электронного правительства (EGDI). Страна поднялась в авторитетном мировом рейтинге на 36 позиций - с 74-го места в 2024 году на 38-е. Общий показатель Азербайджана по EGDI составил 0,8847 балла, что на 16,3% превышает показатель 2024 года (0,7607). Таким образом, Азербайджан добился более высокого уровня цифрового развития в категории "Очень высокий EGDI" и перешел в подгруппу V3, в которую также входят такие страны, как Австрия, Япония, Канада и Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития (İRİA).

Индекс развития электронного правительства (EGDI), составляемый раз в два года Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, оценивает уровень развития цифрового правительства в странах по трем основным компонентам: Индексу онлайн-услуг (OSI), Индексу телекоммуникационной инфраструктуры (TII) и Индексу человеческого капитала (HCI). В доклад за 2026 год включены новые направления, такие как интеграция цифровых государственных услуг, предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и решения на основе искусственного интеллекта.

Так, в докладе ООН по EGDI за 2026 год зафиксирован последовательный прогресс Азербайджана по всем трем основным компонентам. Наибольший рост отмечен по Индексу онлайн-услуг (OSI). По этому показателю страна поднялась на 56 позиций - с 67-го места в 2024 году на 11-е место в мире. Отметим, что Индекс онлайн-услуг включает пять основных субиндексов, оценивающих уровень развития государственных услуг в цифровой среде: институциональную основу, предоставление услуг, предоставление контента, технологии, а также участие и вовлеченность граждан.

По уровню развития онлайн-услуг Азербайджан опередил такие европейские и высокодоходные страны, как Великобритания (12-е место), Исландия (16-е), США (18-е), Канада (20-е), Норвегия (22-е) и Австралия. По субиндексу предоставления услуг страна занимает 10-е место в мире, а по субиндексу институциональной основы - 1-е место. Отметим, что по субиндексу предоставления услуг Азербайджан делит 10-е место с Эстонией, которая занимает 8-ю позицию в мире по общему показателю EGDI.

Таким образом, исторический результат, достигнутый в Индексе развития электронного правительства ООН, зафиксирован на фоне комплексных мер по цифровизации, реализуемых в стране. Определение цифровой трансформации в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, формирование стратегической и институциональной основы в этой сфере, а также скоординированная деятельность государственных структур сыграли важную роль в развитии цифрового правительства.

Важную роль в формировании системного подхода к цифровой трансформации сыграло последовательное внимание Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к этой сфере. Проведение под председательством главы государства совещания, посвященного единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", принятие стратегических документов, в том числе Концепции цифрового развития и "Плана мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", а также законодательных актов, направленных на развитие венчурного финансирования и механизмов краудфандинга, стимулирование деятельности ИКТ-компаний и стартапов, расширение пакета льгот и совершенствование правового регулирования деятельности технопарков, придали дополнительный импульс проводимым реформам.

Эти шаги позволили перейти к более комплексному подходу, охватывающему цифровизацию государственных услуг, развитие информационной инфраструктуры, внедрение технологий искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и повышение эффективности государственного управления.

Особое значение в системной реализации этих приоритетов имеет деятельность Совета по цифровому развитию, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Координация процессов цифровой трансформации на столь высоком уровне способствует укреплению межведомственного сотрудничества, согласованию принимаемых решений и ускорению реализации стратегических инициатив. В результате цифровое развитие все больше приобретает характер единой государственной политики, ориентированной на достижение конкретных результатов и повышение качества услуг для граждан и бизнеса.

В рамках совместной деятельности государственных структур продолжается работа по преобразованию услуг, их полному переводу в цифровой формат и предоставлению через единую платформу. Одним из ключевых решений в этом процессе является платформа "mygov", которая объединяет услуги различных государственных органов в единой цифровой среде, обеспечивая гражданам более удобный и оперативный доступ к ним. Применение принципа "единого окна" создает условия для развития государственных услуг на основе более интегрированной и проактивной модели. Наряду с этим расширение межведомственного обмена данными на базе "digital.bridge", а также внедрение цифрового документооборота и принципов "безбумажного правительства" сыграли исключительную роль в качественном развитии экосистемы цифрового правительства.

Отметим, что Индекс развития электронного правительства (EGDI), публикуемый раз в два года Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, является одним из основных международных критериев оценки уровня развития цифрового правительства в странах мира. В этом году в рамках EGDI были оценены 194 страны по трем основным компонентам: уровню развития онлайн-услуг, телекоммуникационной инфраструктуре и человеческому капиталу. На основании общего балла индекса страны распределяются по четырем категориям развития: "низкий", "средний", "высокий" и "очень высокий". Основная цель индекса заключается в отслеживании динамики развития цифрового государственного управления в странах, проведении международных сравнений и определении направлений, требующих совершенствования.