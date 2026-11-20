Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U17 стала победителем международного турнира в Грузии, не уступив ни одному из соперников.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в соревновании участвовали 10 команд из Азербайджана, Турции, Грузии и Армении. Национальная сборная выступала под руководством старшего тренера Рафига Гусейнова и тренера Мушвига Мамедова.

По ходу турнира азербайджанские борцы провели пять командных встреч, одолев представителей армянских городов Гюмри и Еревана, а также грузинского Батуми. В полуфинале сборная Азербайджана победила национальную команду Грузии.

В решающем противостоянии с командой Аджарии встречи завершились с общим счетом 5:5. Однако благодаря большему количеству чистых побед азербайджанская сборная завоевала чемпионский кубок.

В состав сборной вошли Мухаммед Мудалы (45 кг), Полад Гюльвердиев (48 кг), Али Джавадлы и Пюнхан Шахмаров (оба - 51 кг), Омар Салманов и Гусейн Мустафазаде (оба - 55 кг), Абдуррахман Гусейнли и Гурбан Меджнунов (оба - 60 кг), Эльмир Черкезов (65 кг), Али Мамедов (71 кг), Исфахан Гасанов и Зека Юсубов (оба - 80 кг), Зохраб Сафаров и Руслан Нуриев (оба - 92 кг), а также Мухаммед Оруджев (110 кг).

Турнир стал для юных азербайджанских борцов возможностью получить дополнительный международный опыт в рамках подготовки к предстоящим официальным соревнованиям.