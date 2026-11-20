Автор: Лейла Таривердиева

В Ереване продолжает работу международная конференция на тему "Судьба пропавших без вести: гуманитарный диалог и сотрудничество", в которой принимают участие представители аппарата Совета безопасности, Министерства иностранных дел и Армянского общества Красного Креста.

В заявлениях, сделанных руководством Армении 19 ноября, был сделан акцент на праве семей знать о судьбе своих близких, а также на необходимости взаимного доверия, обмена информацией и практического сотрудничества.

Слова правильные. В Азербайджане абсолютно согласны с тем, что люди имеют право знать о судьбе своих близких, а государства должны постараться отложить в сторону все разногласия для решения этой задачи. Азербайджан со своей стороны стремится к достижению этой цели, но не видит того же с армянской стороны.

За последние годы армянская сторона озвучила немало заявлений касательно пропавших без вести. В разное время в рамках прямого диалога был достигнут ряд договорённостей между профильными структурами двух стран, но значительная часть из них остается невыполненной. И речь идет об Армении. Прежде чем произносить правильные слова и задавать вопросы азербайджанской стороне, соседи должны ответить на наши вопросы. В первую очередь о том, почему Армения все еще не выполнила те договоренности, которые уже были достигнуты ранее.

С февраля 2025 года были установлены прямые контакты между Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана и Межведомственной комиссией Армении по вопросам военнопленных, заложников и пропавших без вести. В ходе встреч и последующих телефонных контактов были достигнуты устные договоренности. В частности, 4 июня 2025 года Армен Абазян, занимавший в то время пост директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, публично подтвердил наличие предварительной договоренности о проведении совместных поисковых мероприятий.

С Первой карабахской войны в Азербайджане числятся без вести пропавшими более четырех тысяч человек. К сожалению, прояснить судьбу большинства из них не удается, однако по части значащихся в списке пропавших без вести лиц собраны показания свидетелей и сведения, которые могут служить доказательством того, что они были взяты в плен и заложники, но не были зарегистрированы международными организациями. Список из 834 пропавших, подкрепленный свидетельствами, был передан армянской стороне. Был представлен также список и документы по 54 гражданам, которые были зарегистрированы Международным комитетом Красного Креста (МККК) и которых представители организации посещали в местах содержания под стражей в Армении и Карабахе. Из этого списка останки 17 человек были возвращены, по 33 поступила информация об их смерти, однако их останки возвращены не были. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

В течение мая и первой половины июня 2025 года Азербайджан также передал списки оставшихся в живых свидетелей и других лиц, которые присутствовали при тех событиях, были их очевидцами или располагают информацией о судьбе пропавших без вести. Допрос этих лиц компетентными органами Армении мог бы позволить получить новую информацию о местах содержания под стражей, обстоятельствах исчезновения людей, а также о местах захоронения. На сегодняшний день армянская сторона не предоставила сведений о результатах проверки материалов, переданных ей ранее. Неизвестно, были ли проведены какие-то действия по представленным фактам, проведены ли допросы свидетелей. Если бы это было сделано, вероятно, Азербайджану была бы передана какая-то информация. Потому что эти действия не являются актом доброй воли или одолжением со стороны Армении, они вытекают из достигнутых уже договоренностей, а также из обязательств Еревана согласно международному гуманитарному праву.

Далее, армянская сторона заявила, что располагает координатами 204 мест массовых и индивидуальных захоронений, в которых находятся останки граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой карабахской войны. Было отмечено, что речь идет в основном о массовых захоронениях, то есть это не могилы с указанием имен и дат. Армянская сторона заявила о готовности поделиться информацией, однако этого до сих пор не сделано. В Ереване проходит конференция с громким названием, на ней говорятся правильные слова, а обещание предоставить координаты захоронений так и повисло в воздухе.

Можно приветствовать, что Армения, наконец, признала, что располагает информацией о местах захоронения пропавших азербайджанцах, что раньше упорно отрицала. Но где результат? Чтобы начать предпринимать практические действия, требуются практические шаги, а не слова. Если в Армении боятся совместной работы на своей территории, пусть проведут поиски хотя бы сами, тем более, что координаты, если это не выдумка, у них имеются.

Многие захоронения находятся на освобожденных территориях Азербайджана. Но даже по ним не предоставляется точная информация. Так, ранее армянская сторона передала координаты предполагаемого места захоронения Вагифа Бахтияр оглу Гурбанова - первого военного летчика Азербайджана, пропавшего без вести 13 июня 1992 года в районе села Нахчыванлы Ходжалинского района. Поисковые мероприятия не подтвердили эту информацию. Армения выражала готовность содействовать направлению в Азербайджан свидетеля, способного указать точное место захоронения, однако никаких практических шагов в этом направлении предпринято не было. Свидетель не прибыл.

СНБ при Армене Абазяне лучше шел на контакт и на договоренности, а после назначения 18 июня 2025 года главой Службы Андраника Симоняна, динамика практического сотрудничества заметно ослабла. В последний раз представители комиссий обсуждали вопрос в телефонном разговоре 24 марта 2026 года.

Интересно, что в ответ на вопросы о причинах невыполнения договоренностей армянская сторона всегда говорит, что не получила указаний от руководства. При этом в Армении указывали, что само по себе наличие каких-то договоренностей уже является большим достижением.

После марта текущего года никаких контактов между сторонами больше не было.

Сейчас Никол Пашинян говорит об обсуждении каких-то новых форматов и механизмов. Но это не должно означать отмены прежних договоренностей и обнулять переданные армянской стороне списки. Армения обязалась предоставить координаты, генетические данные и прочие результаты проверки по спискам.

Тем не менее, создается впечатление, что официальный Ереван полностью игнорирует прежние договоренности и в каждом заявлении дает понять, что мы начинаем с чистого листа и инициатором тут выступает армянская сторона. На конференции в Ереване Арарат Мирзоян заявил, что его страна по-прежнему готова к сотрудничеству в вопросах поиска и идентификации пропавших без вести лиц.

Это похвально. Только в Азербайджане эту готовность не очень ощущают. Сам же Ереван предлагал передать координаты 204 захоронений, а также направить представителей для совместного поиска и эксгумации останков. И где же результаты?

Заявлять что-то перед международной аудиторией - дело не сложное. Куда сложнее сделать что-то на практике. Армянские высокопоставленные лица и эксперты покрасовались перед публикой выразительными заявлениями в стиле "доколе?", а завтра гости разъедутся - и о пропавших без вести в Армении станут вспоминать только благодаря акциям протеста их родственников.

Армения должна подтверждать свою готовность. к сотрудничеству не заявлениями на конференциях, а делами. Азербайджан все еще ждет, и хорошо бы не обмануть его ожиданий.