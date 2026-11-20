Генеральное консульство РФ в Анталье не получало от турецкой стороны серьезных заявлений или уведомлений относительно возможной отмены системы "все включено" в гостиницах страны. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС российский генконсул в Анталье Сергей Ветрик, передает Day.Az.

"Несмотря на то что периодически в медиасфере эта тема затрагивается, каких-либо серьезных заявлений на этот счет или уведомлений от турецких коллег мы не получали", - сказал Ветрик, отвечая на вопрос о перспективе отмены системы "все включено" на турецких курортах.

Он отметил, что "данная тематика не относится непосредственно к деятельности генконсульства", однако признал, что она "традиционно интересует российских туристов".

В турецкой туристической отрасли на протяжении последних лет обсуждаются предложения по реформированию системы "все включено" с целью сокращения расходов гостиниц и уменьшения объемов пищевых отходов. В частности, некоторые отельеры предлагают сократить ассортимент блюд в гостиницах, а алкогольные напитки сделать платными. Также представители гостиничного бизнеса рассматривают вариант разделения системы "все включено" на несколько категорий в зависимости от уровня и набора предоставляемых услуг.