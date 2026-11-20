В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было зарегистрировано 31 085 браков и 15 030 разводов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики о естественном движении населения, за аналогичный период 2025 года в стране было зарегистрировано 36 332 брака. Таким образом, число заключенных браков сократилось на 5 247 по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период было зарегистрировано 15 030 разводов. В январе-сентябре прошлого года этот показатель составлял 15 480. Таким образом, число разводов уменьшилось на 450.

Количество браков в расчете на тысячу жителей сократилось с 4,7 до 4,0. Показатель разводов остался на уровне 2,0 на тысячу человек.