Разработанный в КНДР чат-бот на основе искусственного интеллекта, способный отвечать на научно-технические вопросы и переводить тексты, продемонстрировали по телевидению. Сюжет о разработке вышел на образовательном канале "Рённамсан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чат-бот назвали "Источник мудрости". В телесюжете показано, как пользователи задают вопросы и получают на них ответы.

Программу создали специалисты Института технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена. Чат-бот принимает запросы на корейском и английском языках, помогает находить информацию по различным научно-техническим темам, а также обладает функцией перевода.

Систему представили на Национальной выставке достижений информатизации, проходившей в Пхеньяне с 19 по 30 октября. На экспозиции также демонстрировались другие разработки в области генеративного искусственного интеллекта.