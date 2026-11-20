https://news.day.az/officialchronicle/1875864.html

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик об официальном визите во Вьетнам - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик, посвященный официальному визиту во Вьетнам. В публикации отмечается: "Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам".