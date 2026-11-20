https://news.day.az/officialchronicle/1875864.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик об официальном визите во Вьетнам - ВИДЕО В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик, посвященный официальному визиту во Вьетнам. В публикации отмечается: "Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик об официальном визите во Вьетнам - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа опубликован видеоролик, посвященный официальному визиту главы государства во Вьетнам.
Как передает Day.Az, в публикации отмечается:
"Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам".
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