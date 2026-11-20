https://news.day.az/azerinews/1875874.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial media hesablarında Vyetnamın vitse-prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib - VİDEO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial media hesablarında Vyetnam Sosialist Respublikasının Vitse-prezidenti Vo Ti An Suan ilə görüşünə dair videoçarx paylaşılıb. Paylaşımda qeyd edilib: "Vyetnam Sosialist Respublikasının Vitse-prezidenti Vo Ti An Suan ilə görüş. Hanoy, 20.11.2026"
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial media hesablarında Vyetnamın vitse-prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib - VİDEO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial media hesablarında Vyetnam Sosialist Respublikasının Vitse-prezidenti Vo Ti An Suan ilə görüşünə dair videoçarx paylaşılıb.
Paylaşımda qeyd edilib:
"Vyetnam Sosialist Respublikasının Vitse-prezidenti Vo Ti An Suan ilə görüş. Hanoy, 20.11.2026"
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