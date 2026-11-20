В Баку задержали автохулигана - ВИДЕО
В Баку арестован еще один водитель за автохулиганство.
Как сообщили Day.Az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля ВАЗ-2107 Руфата Мустафазаде, который грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.
В отношении водителя был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, который направили в суд для рассмотрения.
По решению суда Руфат Мустафазаде был подвергнут административному аресту с лишением права управления транспортным средством сроком на один год.
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