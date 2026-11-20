В Баку арестован еще один водитель за автохулиганство.

Как сообщили Day.Az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля ВАЗ-2107 Руфата Мустафазаде, который грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В отношении водителя был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, который направили в суд для рассмотрения.

По решению суда Руфат Мустафазаде был подвергнут административному аресту с лишением права управления транспортным средством сроком на один год.