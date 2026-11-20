https://news.day.az/officialchronicle/1875877.html

В аккаунтах Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социальных сетях опубликован видеоролик о встрече с вице-президентом Вьетнама - ВИДЕО

На страницах Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социальных медиа опубликован видеоролик в связи с встречей с Вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Встреча с Вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан. Ханой, 20.11.2026".