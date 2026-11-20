В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 22 ноября до утра 23 ноября временами ожидаются дожди. В некоторых районах полуострова осадки могут приобрести кратковременный интенсивный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 21 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до утра 23 ноября в отдельных местах временами ожидаются осадки. Местами дожди могут усилиться, возможны грозы, а в горных районах - снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременное прохождение селевых потоков по некоторым горным рекам.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az