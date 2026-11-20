В последнее время вновь фиксируются целенаправленные и систематические кибератаки из-за рубежа на цифровые информационные ресурсы Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на БИГ, серьезную обеспокоенность вызывают неоднократные попытки получить доступ к аккаунтам организации в социальных сетях, действия, направленные на блокировку ее страниц посредством массовых и необоснованных жалоб, а также кибератаки, нацеленные на нарушение нормальной работы официального веб-сайта.

Результаты технических исследований и анализа показывают, что значительная часть киберактивности, направленной против официального веб-сайта и аккаунтов БИГ в социальных сетях, исходит из сетей, расположенных на территории Франции и Индии.

БИГ выступает в качестве открытой платформы для защиты прав народов, страдающих от колониализма, доведения их голосов до международной общественности, а также свободного выражения различных политических позиций. Систематические кибератаки на аккаунты такой организации в социальных сетях противоречат принципам свободы слова и самовыражения, плюрализма мнений и открытого диалога.

"Попытки воспрепятствовать выражению различных позиций, заглушить альтернативные мнения и ограничить информационный обмен грубо нарушают фундаментальные права человека. Существующие разногласия должны решаться не путем кибератак и блокировки цифровых платформ, а посредством открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении", - говорится в сообщении.

В связи с этим БИГ призывает государства, заказывающие или осуществляющие атаки на деятельность организации, воздерживаться от создания препятствий ее законной деятельности.

Несмотря на оказываемое давление и создаваемые препятствия, Бакинская инициативная группа намерена продолжать деятельность по защите прав народов, страдающих от колониализма, продвижению свободы слова и информированию международной общественности.