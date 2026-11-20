В Международном центре мугама отметили 100-летие со дня рождения заслуженного артиста Азербайджана Бахруза Зейналова (1926-1998), одного из видных представителей азербайджанской балабанной школы. В зале собрались музыканты, поклонники национальной музыки и те, кто хорошо знал мастера.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЦМ.

Вечер открыла архивная запись выступления музыканта. Когда в зале зазвучал его балабан, глубокий и бархатный, с тонкой нюансировкой, стало ясно, почему манеру Б. Зейналова до сих пор вспоминают с особым чувством.

О творческом пути артиста и его роли в истории национальной музыки рассказала музыковед Махира Алекбергызы. Бахруз Зейналов вошел в историю как создатель бас-балабана, заметно расширившего ансамблевые и оркестровые возможности народной музыки. Он одним из первых переложил мелодии для балабана, зурны и тутека на ноты, заложив основу академического обучения игре на этих инструментах. Традиции, заложенные мастером, живут в его учениках: за годы работы он воспитал немало талантливых музыкантов, ставших достойными продолжателями национальной балабанной школы.

В концертной программе выступили народный артист Тейюб Асланов, заслуженные артисты Акиф Гурбетов, Ширзад Фаталиев, Закир Мирзаев, Ильхам Наджафов, заслуженный артист Азербайджана и народный артист Дагестана Шербет Рзаев, а также Рафаэль Аскеров, Эльшан Гасымов, Хаким Абдуллаев, Гусейн Меликов, Орхан Мусаев и Ильхам Гейдаров.

Воспоминаниями о Бахрузе Зейналове как о человеке и музыканте поделились профессор Аббасгулу Наджафзаде, народная артистка Шафига Эйвазова и заслуженный деятель искусств Агиль Меликов. Они рассказали о личных встречах с мастером и поделились размышлениями о его творческом наследии.

От имени семьи к собравшимся обратился сын музыканта Ниджат Зейналов. Он поблагодарил организаторов и всех, кто помогает сохранять память об отце.

Вечер в Международном центре мугама прошел как теплый разговор о музыканте, чье творчество по-прежнему знают и ценят.

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