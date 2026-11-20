В авторитетной мексиканской газете Así Lo Dice México опубликована статья живущей в Мексике азербайджанки Гюнель Нагиевой о Шуше.

Day.Az представляет перевод этой статьи:

"Сейчас я живу в Мексике - стране, которую считаю своим вторым домом и где я нашла место глубокого уважения и привязанности. Именно из этого тепла я хочу поделиться с мексиканскими гражданами размышлением, рождённым из моей собственной истории как азербайджанки, ведь я бы не хотела, чтобы ни одна другая нация испытала страдания, которые оставляют после себя разделения и человеческие потери от конфликта.

Мой опыт научил меня, что противостояния не всегда начинаются с оружия; зачастую они зарождаются раньше - через слова, дезинформацию, исторические манипуляции, присвоение и неуважение к культурной идентичности других народов.

Я родилась в Азербайджане в 1980 году, и много летних дней я провела в Шуше, Карабах, городе, который является неотъемлемой частью моих самых дорогих воспоминаний и моей идентичности. В мае 1992 года, после того как он попал под контроль армянских сил, тысячи семей пострадали от перемещения, и им было невозможно вернуться на протяжении десятилетий, с болью наблюдая за разрушением памятников и домов, в которых хранилась наша коллективная память.

В ноябре 2020 года, когда Азербайджан восстановил контроль над Шушой, мне открылась дверь к моему прошлому, и сегодня меня переполняет радость видеть, как город отстраивается заново и возвращает себе своё культурное наследие и свою жизнь.

Этот опыт научил меня, что глубоко любить свою родину и защищать нашу культуру не означает разжигать ненависть или смотреть свысока на другие народы. В эпоху социальных сетей тревожно наблюдать, как культурное присвоение или искажение истории используют, чтобы провоцировать обиду. Культура - музыка, гастрономия, литература и традиции - не должны разделять нас, не должны разделять нас.

Шуша и Мексика - часть моей жизни, и с обеих земель я выражаю своё желание, чтобы наши новые поколения унаследовали наши культуры и ценности, но никогда - нашу ненависть, всегда сохраняя право каждой нации свободно мыслить и жить в мире. Так говорит Мексика. Свидетельство из Мексики Гюнель Нагиевой о памяти Шуши напоминает нам, что уважение к культурной идентичности и исторической правде - незаменимые столпы для построения прочного мира между народами".