Граждане Азербайджана, участвовавшие за пределами страны в деятельности устойчивой вооруженной группы, созданной на почве религиозной вражды, радикализма и фанатизма, задержаны и доставлены на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Юнус Мехман оглу Абдурахманов 15 ноября 2025 года выехал в иностранное государство, где присоединился к террористической организации "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-Хорасан).

После вступления в террористическую группировку он был размещен в тайном лагере пещерного типа, расположенном в горной местности. Там его обеспечили огнестрельным оружием и боеприпасами. Абдурахманов также проходил военную подготовку для совершения террористических и диверсионных актов.

В результате специальных оперативных мероприятий он был задержан.

Кроме того, другой участник указанной террористической группировки, Абдулла Яшар оглу Гасанбеков, выехал в иностранное государство с намерением участвовать в боевых действиях против правительственных сил этой страны.

На основании информации, предоставленной азербайджанской стороной, он был задержан при передвижении по скрытому маршруту в ходе совместных мероприятий с органами безопасности соответствующего государства.

По указанным фактам Юнус Абдурахманов привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, а Абдулла Гасанбеков - по статьям 29 и 283-1.3.

По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам продолжаются.