https://news.day.az/society/1875918.html

В Нафталане автомобиль сбил трех школьников

В Нафталане автомобиль сбил трех человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города Нафталан автомобиль сбил школьников, пытавшихся перейти дорогу, - Р.Пашазаде (2014 г.р.), Дж.Садыгзаде (2017 г.р.) и К.Аббаслы (2015 г.р.). Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.