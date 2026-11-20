По всей Италии сегодня, в пятницу, профсоюзы, работники и студенты объявили забастовку. Их протест направлен против проекта бюджета на 2027 год, растущей стоимости жизни и, по их мнению, недостаточных социальных расходов, сообщают итальянские СМИ. Участники протестов требуют повышения заработной платы и пенсий, снижения налогов, а также увеличения финансирования здравоохранения и образования вместо дальнейшего наращивания военной мощи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Всеобщая забастовка привела к значительным перебоям в работе общественного транспорта, школ и медицинских учреждений по всей стране.