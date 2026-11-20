ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) возобновляет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Баку - Балакен - Баку.

Как сообщили Day.Az в АЖД, первый поезд из Баку в Балакен отправится 20 ноября в 23:30, а в обратном направлении - 21 ноября в 21:10.

Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД (ticket.ady.az), через мобильное приложение "ADY Mobile", а также в железнодорожных кассах.

Отметим, что в июле этого года в результате интенсивных осадков и селей в северо-западном регионе страны пострадала железнодорожная инфраструктура на участке Гах - Балакен. В целях обеспечения безопасности движения, поезда на данном маршруте были временно выведены из эксплуатации.

АЖД провело масштабные восстановительные работы. На участке Гах - Балакен было реконструировано около 1 км железнодорожного пути, вместо прежних водопропускных труб построены более крупные бетонные водопропускные сооружения, укреплено земляное полотно, а на отдельных участках очищено русло реки.