В новых биометрических паспортах, выдаваемых в Армении жителям армянского происхождения, добровольно переселившимся из Азербайджана, в графе "Место рождения" указывается "Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Служба миграции и гражданства Министерства внутренних дел Армении.

В заявлении ведомства, опубликованном 19 ноября, отмечается, что данное правило связано с применением международных стандартов. В этой связи служба сослалась на документ №9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также стандарт ISO 3166, регулирующий коды стран и их административно-территориальных единиц.

В МВД Армении подчеркнули, что включение в документы обозначений и наименований, не предусмотренных международными правилами, может создавать трудности при прохождении пограничного контроля.

В министерстве сообщили, что ранее от пограничных служб различных государств поступали многочисленные запросы относительно записей в армянских паспортах старого образца. Возникавшие вопросы решались во взаимодействии с зарубежными партнерами.

По информации ведомства, с внедрением новой биометрической системы установлен единый порядок внесения данных в документы. Его цель - предотвратить возникновение подобных проблем при пересечении государственных границ.

Напомним, ранее представители реваншистских кругов армянского общества выступили с провокационными заявлениями в связи с тем, что при оформлении армянских паспортов бывшим жителям Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения в графе "Место рождения" указывается "Азербайджан".