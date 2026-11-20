https://news.day.az/world/1875886.html В Нью-Йорке решили положить конец 150-летней традиции В Нью-Йорке решили положить конец 150-летней традиции использования конных экипажей. Власти города приняли решение отказаться от этого вида транспорта, который на протяжении полутора веков оставался частью городской жизни. Об этом сообщили в аппарате градоначальника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Нью-Йорке решили положить конец 150-летней традиции
В Нью-Йорке решили положить конец 150-летней традиции использования конных экипажей. Власти города приняли решение отказаться от этого вида транспорта, который на протяжении полутора веков оставался частью городской жизни. Об этом сообщили в аппарате градоначальника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал соответствующий закон. Запрет конных экипажей вступит в силу с 1 июня 2028 года.
"Мэр Зохран Кваме Мамдани сегодня подписал закон, положивший конец 150-летней истории индустрии конных экипажей в Нью-Йорке", - говорится в сообщении мэрии.
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