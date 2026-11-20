В Нью-Йорке решили положить конец 150-летней традиции использования конных экипажей. Власти города приняли решение отказаться от этого вида транспорта, который на протяжении полутора веков оставался частью городской жизни. Об этом сообщили в аппарате градоначальника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал соответствующий закон. Запрет конных экипажей вступит в силу с 1 июня 2028 года.

"Мэр Зохран Кваме Мамдани сегодня подписал закон, положивший конец 150-летней истории индустрии конных экипажей в Нью-Йорке", - говорится в сообщении мэрии.