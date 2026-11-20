https://news.day.az/politics/1875913.html Италия проведет серию мероприятий, посвященных Азербайджану Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли и депутат Тахир Миркишили 23 ноября посетят столицу Италии Рим. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Италия проведет серию мероприятий, посвященных Азербайджану
Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли и депутат Тахир Миркишили 23 ноября посетят столицу Италии Рим.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что в рамках визита депутаты примут участие в "круглых столах", посвященных азербайджано-итальянским отношениям. Мероприятия будут организованы в рамках сотрудничества Центра анализа международных отношений и мультикультурализма с итальянскими центрами стратегических исследований и аналитическими центрами.
Визит завершится 26 ноября.
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