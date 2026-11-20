В рамках мероприятий по расширению возможностей морского бурения и наращиванию потенциала добычи Производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приобрело в Китае четыре новые буровые установки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азнефть", две из четырех буровых установок, изготовленных по заказу объединения дочерним предприятием китайской государственной нефтегазовой компании CNPC (China National Petroleum Corporation) - BOMCO (Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd.), уже прошли приемочные испытания на заводе и приняты по их результатам.

Проект направлен на повышение эффективности и безопасности буровых операций на месторождении "Мелководный Гюнешли", разрабатываемом Нефтегазодобывающим управлением "28 Мая" ПО "Азнефть", а также на внедрение современных технологий. Новые установки, оснащенные современным оборудованием, будут использоваться для бурения боковых стволов и ремонта скважин.

Согласно графику реализации проекта, первая буровая установка была доставлена в Азербайджан в октябре текущего года. На следующем этапе планируется завершить монтажные и пусконаладочные работы, доставить установку на месторождение "Мелководный Гюнешли" и ввести ее в эксплуатацию после монтажа непосредственно на месторождении. Параллельно будет осуществляться поэтапная доставка в Азербайджан остальных установок.

Отметим, что контракт на приобретение четырех буровых установок был подписан между ПО "Азнефть" и BOMCO 9 декабря 2025 года.