Республика Корея и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество в сферах энергетики, образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Республики Корея в Азербайджане Кимгу Кан на мероприятии в Баку, посвященном Дню основания Республики Корея.

По его словам, в апреле министры иностранных дел двух стран провели телефонный разговор, а в июне в Баку состоялись пятые консультации между внешнеполитическими ведомствами.

Кроме того, в этом году Азербайджан посетили две парламентские делегации из Республики Корея.

Посол отметил, что в энергетическом секторе корейская компания Samsung E&A и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества.

"В сфере образования в Бакинском государственном университете был открыт новый центр компьютерных наук, оснащенный оборудованием для кибербезопасности, предоставленным корейской стороной.

В октябре восемь азербайджанских медицинских специалистов посетили Республику Корея для прохождения обучения в области традиционной корейской медицины. По итогам визита между профильными учреждениями двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, на следующей неделе посольство Республики Корея планирует передать новое медицинское оборудование детской больнице в Баку", - сказал он.

По словам посла, в сельскохозяйственной сфере в июне в выставке Caspian Agro приняли участие десять корейских компаний. По словам посла, это стало крупнейшим участием компаний Республики Корея в данной выставке.

Он отметил, что в декабре корейская сторона также планирует оказать поддержку в создании "умной теплицы" в Азербайджанском государственном аграрном университете в Гяндже.

Кимгу Кан также сообщил о росте числа студентов, обучающихся в двух странах. Так, количество корейских студентов в Азербайджане увеличилось более чем вдвое: с 11 человек в прошлом году до 23 в текущем году. "В то же время около 200 азербайджанских студентов обучаются в Республике Корея. В рамках программы Global Korea Scholarship посольство Республики Корея в этом году выбрало шесть студентов из Азербайджана", - отметил посол.