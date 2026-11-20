Автор: Акпер Гасанов

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам является ярким свидетельством того, что Баку и Ханой переходят к новому этапу двустороннего сотрудничества, в рамках которого политическое доверие должно получить конкретное экономическое, инвестиционное, энергетическое и транспортно-логистическое наполнение. Для обеих стран это открывает весьма перспективные возможности с учетом происходящих изменений в мировой экономике и международной системе транспортных коммуникаций.

В этой связи вспоминается май 2025 года, когда Азербайджан посетил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент То Лам. Тогда стороны приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства. По сути, именно этот документ стал политическим фундаментом для качественного расширения отношений, которые на протяжении десятилетий развивались на основе исторической дружбы, взаимного уважения и сотрудничества на международных площадках.

Теперь настало время наполнить новый статус отношений конкретным содержанием. Нынешний официальный визит Президента Азербайджана во Вьетнам призван стать важным шагом именно в этом направлении. Как известно, глава нашего государства провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, а также с другими представителями руководства страны.

Содержание состоявшихся встреч свидетельствует о том, что стороны рассматривают стратегическое партнерство как основу для расширения взаимодействия практически по всем направлениям. Обсуждаются оборонная промышленность, безопасность, энергетика, строительство, туризм, торговля, транспорт, гуманитарные контакты и возможность открытия прямого авиасообщения. Отдельное внимание уделяется межпарламентскому сотрудничеству и взаимодействию политических партий.

Почему именно Вьетнам представляет столь значительный интерес для Азербайджана? Ответ, прежде всего, связан с экономической динамикой этой страны. Вьетнам за последние десятилетия превратился в один из наиболее заметных центров промышленного и экспортно ориентированного развития Юго-Восточной Азии. Его экономика активно интегрируется в глобальные производственные цепочки, привлекает иностранные инвестиции, расширяет промышленную базу и укрепляет позиции на международных рынках.

По итогам 2025 года объем ВВП Вьетнама оценивался примерно в 514 млрд долларов. Это государство с населением более 100 миллионов человек, серьезным промышленным потенциалом и растущими потребностями в энергетических ресурсах, технологиях и транспортной инфраструктуре. Для Азербайджана сотрудничество с таким партнером открывает возможности для расширения географии внешнеэкономических связей и укрепления своего присутствия в одном из наиболее перспективных экономических регионов мира.

Вьетнам также интересен Баку как самостоятельный рынок и важный участник Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Развитие отношений с Ханоем создает дополнительные возможности для расширения экономических контактов Азербайджана со странами этого объединения. Неслучайно на встрече Президента Ильхама Алиева с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном отдельно обсуждалась готовность вьетнамской стороны содействовать развитию сотрудничества между Азербайджаном и АСЕАН.

Однако стратегическая ценность этого партнерства заключается и в более широких возможностях экономического взаимодействия. Азербайджан способен предложить вьетнамскому бизнесу нечто гораздо более масштабное - удобную географическую и инфраструктурную площадку для выхода на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы. Именно здесь особую роль приобретает Средний коридор, значение которого в условиях трансформации глобальной логистики продолжает возрастать.

Азербайджан за последние годы последовательно инвестировал в развитие железнодорожной, морской, автомобильной и портовой инфраструктуры. Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожные коммуникации, современные автомагистрали и возможности железнодорожного сообщения с Грузией и Турцией позволяют нашей стране выступать важнейшим звеном транспортной системы, соединяющей Азию и Европу.

Причем возможности этой инфраструктуры охватывают перевозки в обоих направлениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдельно подчеркнул возможности использования азербайджанской инфраструктуры для транспортировки вьетнамских товаров как в Европу, так и в обратном направлении по Среднему коридору и маршруту Север-Юг. Важно, что это направление уже перестает быть исключительно перспективной идеей.

По словам главы нашего государства, в январе-сентябре 2026 года объем транзитных перевозок увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысил 8 тысяч тонн. Разумеется, пока эти объемы недостаточны, чтобы принципиально изменить структуру двусторонней торговли. Однако сама динамика свидетельствует о формировании новых логистических связей и наличии интереса к использованию транспортных возможностей Азербайджана.

Еще одним важнейшим направлением является энергетика. Здесь у двух государств уже сформировалась определенная основа для сотрудничества. Азербайджан располагает многолетним опытом разработки нефтегазовых месторождений, управления энергетическими проектами и экспорта углеводородов на международные рынки. Вьетнам, обладая собственной нефтегазовой отраслью, заинтересован в расширении международного взаимодействия, привлечении инвестиций и развитии энергетической инфраструктуры.

Показательно, что с 2023 года во Вьетнам было поставлено более 1,1 млн тонн азербайджанской нефти. Кроме того, SOCAR и PetroVietnam рассматривают перспективы расширения взаимодействия в области разведки и разработки месторождений, нефтепереработки и нефтехимии. Параллельно развивается сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, представляющее взаимный интерес для обеих сторон.

Особого внимания заслуживает и перспектива открытия прямого авиасообщения между Азербайджаном и Вьетнамом. Именно такие решения способны придать стратегическому партнерству дополнительную динамику. Ведь прямые авиарейсы обеспечивают удобство для туристов, расширяют деловые контакты, облегчают работу предпринимателей, способствуют увеличению взаимных поездок и формированию устойчивых человеческих связей. В конечном итоге именно такие механизмы превращают межгосударственные договоренности в повседневную экономическую реальность.

Конечно, существующий уровень взаимной торговли пока не соответствует потенциалу двух государств. По итогам 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Вьетнамом составил более 150 млн долларов. Для экономик с такими возможностями это достаточно скромный показатель. Однако в данном случае важно, что стороны уже обозначили направления, способные обеспечить существенное увеличение взаимной торговли. Среди них энергетика, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика, туризм и инвестиции. На встречах в Ханое обсуждались конкретные возможности присутствия вьетнамского бизнеса на азербайджанском рынке и расширения экономического взаимодействия.

Есть и еще один принципиальный аспект. Азербайджан и Вьетнам имеют опыт взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Обе страны заинтересованы в сохранении самостоятельности внешнеполитического курса, уважении государственного суверенитета и развитии международного сотрудничества на основе взаимной выгоды. Это создает дополнительную основу для политического диалога, особенно в условиях, когда международная обстановка становится все более сложной и непредсказуемой.

Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам следует рассматривать как важный этап формирования новой архитектуры азербайджано-вьетнамских отношений. В 2025 году стороны определили стратегический характер партнерства, а сегодня переходят к поиску конкретных механизмов его реализации. Для Азербайджана это возможность укрепить позиции в Юго-Восточной Азии, привлечь новые инвестиции и расширить географию экономического присутствия. Для Вьетнама - получить надежного партнера на Южном Кавказе и дополнительный выход к рынкам Центральной Азии и Европы. И если политическая воля, продемонстрированная руководством двух государств, будет подкреплена последовательной работой правительств, бизнеса и профильных ведомств, нынешний визит вполне может стать отправной точкой действительно исторического этапа в отношениях Баку и Ханоя.