Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крус (UC Santa Cruz) научились получать электричество из кактуса опунции, чьи листья действуют как органическая солнечная панель. Открытие опубликовано в научном журнале Plants, People, Planet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда разработала метод сбора небольших объемов энергии с кактусов, используя их особый, водосберегающий способ фотосинтеза.

Проект возглавили профессор экологических исследований Майкл Лойк и выпускница UC Santa Cruz сказала Чарли Чесни. Исследователи превратили кактусы в генераторы с помощью их особого метода фотосинтеза - кислотного метаболизма толстянковых, или CAM. Опунция и другие растения, такие как алоэ, ананас и питахайя, применяют CAM, чтобы сохранять воду в жарких и сухих условиях.

CAM-растения перерабатывают углекислый газ в сахар в течение 24 часов, используя более прохладные ночные температуры, тогда как все остальные растения фотосинтезируют только при свете. Обычные растения днем открывают поры в листьях, чтобы поглощать CO2, - но вместе с этим теряют воду.

CAM-растения поглощают CO2 только ночью, превращая его в яблочную кислоту. Когда солнце встает и освещает кактус, фотосинтез начинает разлагать кислоту, но только на стороне растения, обращенной к свету: толстые непрозрачные стебли CAM-растений фотосинтезируют лишь в наружных двух миллиметрах каждой стороны. Разница в кислотности между солнечной и теневой сторонами создает градиент концентрации pH, а он - напряжение, которое и собирают исследователи.

Команда выяснила, что кактусовые "панели" могут выдавать до половины вольта, которые собирают через встроенный в растение провод-электрод. Соединив восемь стеблей, исследователи получили 4,5 вольта - для сравнения, столько же выдают три батарейки AA.

Команда видит применение в зарядке маломощных сельскохозяйственных датчиков, которые всё нужнее из-за растущего давления на посевы. Высаживая опунцию рядом с другими культурами, фермеры получат возобновляемый источник питания для сенсоров. Электричество может и следить за здоровьем самого растения: время и величина напряжения, прямо отражающие фотосинтез, дают окно в состояние кактуса и окружающей среды.