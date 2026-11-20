США и Израиль изучают возможность нового нападения на Иран в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По данным источников, знакомых с ситуацией, Израиль и США рассматривают возможность начала нового нападения на Иран в краткосрочной перспективе", - говорится в публикации.

По данным CBS, власти Израиля обеспокоены тем, что Иран быстро восстанавливает свой ракетный потенциал. Их также волнует и то, что Исламская республика поспешно переводит свои военные и ядерные объекты в подземные комплексы.

Источники телеканала уверяют, что Израиль хотел бы начать новую операцию вместе с США, однако неясно, отдаст ли американский президент Дональд Трамп приказ на новые удары. При этом Израиль поддерживает самый высокий уровень готовности на тот случай, если Иран атакует первым.

CBS напоминает, что многомесячные непрямые переговоры между США и Ираном не привели к соглашению о прекращении огня и возобновлении работы Ормузского пролива. Иран отказался даже обсуждать свою ядерную программу, если США не снимут свою военно-морскую блокаду и не примут еще шесть ключевых условий.